Deputado propõe comissão para investigar morte de peixes

A constante morte de peixes em rios de Mato Grosso do Sul levou o deputado estadual e ex-governador, Zeca do PT a afirmar que abrirá investigação sobre a morte dos peixes na região do rio Miranda e propõe uma comissão na Assembleia para averiguar as denúncias.

Zeca conta que recebe denúncias quase que diárias de assoreamento dos rios, desmatamentos ilegais e poluição como lixo nos rios. “São denúncias do Santo Antônio e Miranda, da região de Guia Lopes e Jardim. Denúncias do Rio Apa, Aquidauana, terrivelmente assoreado e com problemas na qualidade da água. Vou entrar com pedido de uma comissão especial da Assembleia, Ibama, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Florestal, para levantar a qualidade da água e abrir um debate sobre o que está fazendo no Estado o crescimento da lavoura indiscriminada, irresponsável e inconsequente”, detalhou.

Ele não omitirá irregularidade e afirmou que se for necessário levar a denúncia a outras esferas como nacional assim fará. Este é um ” vespeiro” antigo porque há anos ocorre a nada foi feito e rios como os de Bonito, Bodoquena estão também sofrendo e perdendo a limpidez de suas águas. “Não vou me omitir. Não tem quem me pare. É uma vergonha o que está acontecendo em Bonito, em Bodoquena, Serra da Bodoquena. Desmatamento desenfreado, não respeitando o limite legal para plantio. Grade pesada para plantar lavoura, sem curva de nível, sem caixa de contenção de água de chuva. Isso, consequentemente, leva tudo para dentro dos rios”, alertou.

