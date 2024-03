Denúncia de racismo contra jogador da Portuguesa é formalizada e Corregedoria inicia investigações

Nas redes, atletas e torcedores prestam apoio ao zagueiro em campanha

A denúncia relacionada ao episódio de racismo sofrido pelo jogador Vinícius Machado, praticado por agente de segurança pública durante a partida entre Náutico x Portuguesa, foi formalizada ontem (1/03) pelo corpo jurídico da Associação Atlética Portuguesa. O caso foi registrado na Corregedoria Geral da Polícia Militar e também na 4ª Delegacia de Polícia da região das Moreninhas.

Os envolvidos no ocorrido já foram identificados. De acordo com o advogado Helton Celin, as investigações na Corregedoria serão direcionadas ao crime militar praticado pela autoridade, como abuso de poder, uma vez que o agente estava a trabalho quando tudo aconteceu. Na delegacia serão apurados os crimes tipificados no código penal, como injuria racial e ameaça.

O fato

Aos 18 minutos de partida David caiu na grande área após ser derrubado pelo adversário. Com a ajuda do bandeira o árbitro João Bosco Echeverria marcou o pênalti a favor da Portuguesa. Durante a tomada de decisão jogadores das equipes entraram em discussão e, mesmo após os ânimos se acalmarem, dois policiais militares entraram em campo sem a solicitação do árbitro da partida, como especificado na súmula do jogo.

Um deles agarrou o zagueiro pelo braço na tentativa de tira-lo de campo. Em seguida o jogador, junto a outros, se dirigiu ao delegado da partida para questionar a atitude do policial. Quando retornou ao campo, Vinicius foi ameaçado e com algemas em mão ouviu que receberia voz de prisão com fala racista proferida pela autoridade, repetida por mais uma vez.

O material de fotos e vídeos disponíveis já foram reunidos e anexados junto ao inquérito. Testemunhas também devem ser ouvidas ao longo da investigação.

Com racismo não tem jogo!

Após nota oficial publicada nas redes sociais do clube, atletas, comissão, dirigentes e torcedores se engajaram na causa e compartilharam em seus perfis mensagens de apoio ao jogador. Times como Dourados Atlético Clube e Coxim Atlético Clube, dentro de campo jogam contra, se reuniram para lutar contra o único adversário nessa situação: o racismo.

A campanha Racismo É Bola Fora! segue no instagram da Portuguesa.

Com informações da Ascom Portuguesa MS.

