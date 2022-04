MS registra 562 focos de calor de janeiro a abril com 166 só no bioma Pantanal

O Pantanal é um bioma que sofre com o desmatamento e tem números intensos de queimadas todos os anos. Com isso, o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) sempre monitora esse bioma, e só nesse ano os índices de queimadas aumentos no país desde janeiro até o dia 19 de abril, com total de 6.554 de queimadas segundo os satélites do INPE, e o Pantanal está em um dos mais afetados.

Esse valor está 22 % abaixo comparado com o mesmo período no ano passado, quando na época já haviam 8.438 focos. Mato Grosso do sul tem 562 focos de calor registrados, 17,4% a mais em 2022. E, 166 só no bioma Pantanal.

No Estado, a cidade com maior número de focos de queimada até o mês de abril é Corumbá, com mais de 110 focos.

O Mato Grosso lidera os dados nacionais, com 1.619 focos de números de queimadas, 24% do total.