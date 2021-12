De inverno a restrições, brasileiros sentem diferença nas comemorações de Natal na Europa

Enquanto no Brasil o Natal é celebrado em clima de verão, no hemisfério norte, a principal festa do calendário cristão é comemorada no inverno. Esta é apenas uma de muitas diferenças que brasileiros que moram em outro país notaram e puderam descrever para O Estado Online.

Morando há 13 anos na Irlanda, a estudante de tecnologia da informação e designer, Andreina ayshala Carvalho, de 20 anos, mora na cidade de Roscommon localizada no centro do país. Ela que pode acompanhar o Natal no Brasil e no país europeu afirma que os lugares são completamente diferentes tanto em termos de cultura quanto de costume natalino.

Ao contrário do Brasil que o Natal é comemorado no verão, na Irlanda a data é comemorada no inverno, as belezas da data são completamente diferentes, até mesmo no quesito decoração. Neste época do ano no país é comum nevar, o que já deixa o ar completamente diferente da America Latina, aliado a belíssimas decorações que chamam bem mais atenção do que no Brasil.

Além do clima, durante esses anos, a jovem pode notar outras diferenças nos costumes e na vida ativa entre os países. “Eu e minha família pudemos notar que os brasileiros são mais festivos que os irlandeses em sentido de organização a comemoração nesta época do ano. Os irlandeses preferem algo mais simples porém ao redor da família. Netos, primos, tios e avós, todos passam juntos, a diferença é que nós brasileiros comemoramos no dia 24, e aqui eles comemoram no dia 25″, contou, afirmando que no Brasil a data pode ser comemorada entre familiares, amigos ou em qualquer outro lugar do país.

Assim como no Brasil que a pandemia restringiu muitas coisas, na Irlanda não foi diferente. ” Neste ano apenas quatro famílias puderam estar na mesma casa caso estivessem vacinados. Nos anos anteriores a quantidade foi bem menor pois ainda estávamos em lockdown. Os horários de abertura também diminuíram para, bar, hotel, restaurante e lojas não essenciais”, disse a jovem ao Estado Online.

Outra diferença entre Brasil e Irlanda que foi notada pela estudante é a questão da alimentação. No Brasil, as famílias se reúnem e fazem grandes banquetes, com uma mesa cheia de fartura ao contrário do país onde a jovem vive que é tudo mais simples. “Brasileiro gosta de fazer comida para durar pelos dias seguintes a data festiva, já aqui eles fazem um jantar simples, de boa qualidade porém o suficiente para aquela noite ou quantidade de pessoas, nada grandioso”, comentou Andreina.

Ao contrário do Brasil, na Irlanda a estudante destaca que nas ruas é muitos comum ver grupos cantando músicas natalinas para arrecadar dinheiro para caridades. “Aqui isso é muito comum, e não vi isso no tempo que passei no Brasil, é um grande diferencial”, apontou.

Outra coisa que é característico no país europeu é a Christmas Market (feira de Natal). Elas geralmente duram entre três e quatro semanas e são encontradas nas cidades grandes, como Galway, Dublin, Waterford, Limerick.

“No Christmas Market encontramos de tudo! Comida, doces, roupas e brinquedos para as crianças. É um pouco similar das feiras no Brasil porém mais decorado e com muita música. Comércios são abertos até mais tarde durante o final de semana para o Christmas shopping, e é fechado no dia 24, 25 e 26 que é dia de São Estevão”, detalhou.

Ainda segundo a jovem, algumas lojas abrem no dia 26 para começar o big sale. “Neste sale todas as lojas colocam tudo de promoção. É como um clean up do inverno. Então roupas, sapatos, eletrônicos, e outros ganham uma redução grande de preço após o Natal”, explicou pontuando as diferenças entre os países.