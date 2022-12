2022 se despede com sol e chuvas de verão em MS

O ano de 2022 se despede com muito sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Dados do Cemtec/Semagro (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indicam que neste sábado (31), são estimadas chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas, principalmente na região nordeste de MS.

As chamadas “chuvas de verão” ocorrem com maior frequência no período da tarde e são decorrentes do aquecimento diurno. Em grande parte de Mato Grosso do Sul, os ventos atuam no quadrante norte, com valores entre 40-60 km/h, há possibilidade de rajadas de vento pontuais acima de 60km/h.

Em todo Estado as temperaturas variam entre 21°C a 25°C e máximas que podem chegar aos 33°C, o ar segue abafado em todo MS.

Na Capital a temperatura mínima será 22°C e máxima e as máximas chegam até 29°C, em Corumbá a mínima será de 24°C e máxima de 32ºC, Dourados mínima de 22ºC e máxima 31ºC.