Dagoberto reforça apoio a Riedel e descarta candidatura

Nos bastidores da política no pleito de 2022, o deputado federal Dagoberto Nogueira que lidera a cúpula do PDT em Mato Grosso do Sul, descartou a hipótese de concorrer às eleições e reforça apoio a Eduardo Riedel do (PSDB).

“O Riedel é um bom técnico, é muito preparado, nunca foi político, não tem cunho ideológico e isso é muito bom para nós. Não tem processo e é uma pessoa muito mais fácil de defender o nome, do que de qualquer outra pessoa. Noutra fala, Dagoberto disse que mesmo tendo bons nomes na corrida eleitoral, já tem um nome definido. “Temos bons candidatos para o pleito, isso vai ser bom para o Estado mas meu apoio vai ser para o Riedel”, destacou ainda.

Adversário do PSDB nas eleições de 2018, Nogueira chegou a revelar ao Estado Online, que Reinaldo Azambuja defendeu durante o último mandato, bandeiras que o PDT mirava, o que os tornou aliados.

“Hoje nós temos uma relação muito boa com o Reinaldo, apesar que na eleição anterior nós enfrentamos ele, mas ele tem dado uma assistência muito grande aos nossos prefeitos do PDT e para o Estado como um todo. Reinaldo vem fazendo um trabalho muito bom mesmo, tem obras em todo o Estado. A questão do IPVA, da luz elétrica, até mesmo eram bandeiras nossas, essa questão de funcionalismo, enfim, é uma pessoa que estamos nos aproximando e no momento certo vamos fazer essas avaliações”, finalizou.

Segundo ele, o partido ainda está montando chapas para deputado estadual e federal. Contudo, Dagoberto não deve disputar eleições majoritárias, o que já foi decidido pelo grupo. Assim, o PDT não terá candidato ao senado, nem a governo do Estado.