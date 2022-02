Mato Grosso do Sul teve quase 100 vítimas de COVID-19 em apenas cinco dias

Em apenas cinco dias, o Estado chegou a registrar 94 óbitos em razão da COVID-19 . Enquanto isso, o número de infectados foi a 14.095. Os dados fazem parte do comparativo de segunda-feira (07) a sexta-feira (11), divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Dos 3.879 novos casos registrados nesta sexta-feira (11), 1.073 foram confirmados em Campo Grande, seguida de Três Lagoas (680), Dourados (202), Corumbá (129), Maracaju (124) e Chapadão do Sul (108). A média móvel indica que na última semana foram confirmados 2.813 casos diários no Estado.

Nesta sexta-feira também foram confirmadas mais 26 mortes por complicações da doença no Estado. Os óbitos foram de pessoas com idades entre 15 a 92 anos, que residiam em Campo Grande (14), Dourados (2), Três Lagoas (2), Jardim, Costa Rica, Tacuru, Amambai, Rio Brilhante, Costa Rica, Dois Irmãos do Buriti e Santa Rita do Pardo. A média móvel indica 17,6 falecimentos diários pela doença no Estado.

