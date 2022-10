Crianças são atingidas por raio durante tempestade

Duas crianças indígenas foram atingidas por um raio na região da aldeia Ñu Vera, localizada no sul de Dourados, a 228 km de Campo Grande. O episódio ocorreu no final da tarde de ontem (13), durante uma tempestade.

De acordo com as informações apuradas pelo Dourados News, as crianças de 5 e 13 anos foram socorridas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao Hospital da Vida, em Dourados.

Ambas estariam conscientes e orientadas, mas com queimaduras pelo corpo, segundo o relato de moradores da aldeia.

Eneida de Souza Benites é moradora no local, mãe da adolescente de 13 anos e avó da mais nova. Ela relatou que todos estavam reunidos na casa no momento da descarga elétrica. “Estávamos na porta da casa conversando quando veio o raio. Foi um barulho muito grande. Era para todo mundo morrer”, disse ao Dourados News, no momento em que chegou ao hospital acompanhando as crianças.

A chuva começou pouco antes das 17h e durou aproximadamente 20 minutos, deixando algumas ruas alagadas na cidade. Os dados da estação meteorológica da Embrapa Agropecuária do Oeste, mostram que o acumulado da precipitação pluviométrica foi de 4,9 milímetros.

Serviço

A Defesa Civil e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta a população para que, em casos de chuvas intensas e tempestades, não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

*com informações do jornal Dourados News

