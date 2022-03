Cotada para deputada estadual, Maria Cecília Motta, diz que vai trabalhar para Riedel “até debaixo d’água”

No Dia das Mulheres, uma das homenageadas do prêmio: “Mulher Nota 10 do BDM Digital”, concedido pela apresentadora Marinalva Pereira, foi a Secretária de Educação de Mato Grosso do Sul (SED), Maria Cecília Amendola da Motta. Em entrevista a O Estado Online, ela tratou da possível candidatura a deputada estadual e destacou que se considera “apta” a disputar o cargo no Legislativo.

“Tenho 50 anos como professora, diretora, coordenadora, secretária que me deram um norral para trabalhar com a educação. Mas no Executivo, quem faz as leis é o Legislativo, então acredito que esteja pronta para assumir o lugar”, disse.

Apesar da possível candidatura, Maria Cecília ressalta que aguarda um parecer favorável do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com quem trabalha desde 2015. A titular da SED explica que já disputou o pleito eleitoral em 2014 mas em “um voo solo”, neste ano ela pretende apoiar a candidatura de Eduardo Riedel ao Governo de MS.

“Esse ano a gente tem todo um trabalho, temos o Riedel como pré-candidato a governador, que segue a mesma linha de Reinaldo, que fez MS um Estado pujante, que não ficou para trás e foi modelo nacional. Sou soldado do Riedel, vou trabalhar para ele até debaixo d’água”, destacou a secretária.

As eleições de 2022 estão previstas para o dia 2 de outubro, em Mato Grosso do Sul, a Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), conta com 24 cadeiras para ocupar o cargo de deputado estadual. Atualmente apenas uma mulher exerce o cargo no Legislativo de MS, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB).