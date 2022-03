Com 11,5 toneladas de doações, aeronave da FAB viaja à Ucrânia para resgatar brasileiros

O avião da FAB (Força Aérea Brasileira) decolou ontem (6), por volta das 15h10, para Varsóvia, Polônia, no intuito de resgatar os brasileiros que estavam na Ucrânia.

Segundo a Agência Brasil, a previsão é que a aeronave volte ao Brasil na quinta-feira (10). E os critérios para o embarque são definidos pelo Ministério das Relações Exteriores, responsável por coordenar a missão de resgate em conjunto com o Ministério da Defesa.

O Governo Federal enviou 11,5 toneladas de doações para a ajuda humanitária e a Embaixada do Brasil na Romênia montou um posto avançado na cidade de Siret, na fronteira com a Ucrânia, para reforçar o acolhimento dos brasileiros ao sair do país vizinho. E até o momento, mais de 130 brasileiros ingressaram em território romeno.

Desde o início dos conflitos, mais de 100 brasileiros deixaram a Ucrânia com a apoio do Itamaraty. Eles se dirigem a países fronteiriços, principalmente para a Polônia e a Romênia. A comunidade brasileira na Ucrânia, antes do conflito, era estimada em aproximadamente 500 pessoas.