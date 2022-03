Ceará apresenta oficialmente o atacante Dentinho, ex-Corinthians

O Ceará apresentou oficialmente ontem (7) o seu oitavo reforço para a temporada 2022, o atacante Dentinho. No Vozão, o jogador revelado pelo Corinthians usará a camisa de número 31.

“É uma honra muito grande vestir essa camisa tão pesada. Tive algumas propostas, mas o planejamento e a estrutura do clube me conquistaram. Também tive uma conversa muito agradável com o mister Tiago Nunes [técnico] e tudo isso me levou a vir defender o Ceará e eu estou muito feliz com esse novo momento no clube”, declarou Dentinho.

O novo reforço já teve o primeiro contato com a torcida do Vozão, na vitória de 2 a 0 sobre o CSA no último sábado (5). “Foi muito legal acompanhar de fora. Fiquei muito apaixonado com a festa e a força da torcida durante o jogo. O Lulinha, que já jogou aqui, já tinha me adiantado que a torcida é muito vibrante e eu comprovei isso no sábado. Nosso time é muito forte e eu estou muito ansioso para entrar em campo e ajudar meus companheiros”, concluiu.

Com informações da Agência Brasil