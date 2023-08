Aniversário de Campo Grande será de tempo fechado e chuva no período da tarde

A previsão do tempo para hoje (26), aniversário de 124 anos de Campo Grande, será de tempo instável, com possibilidade de tempestade em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o avanço de uma frente-fria, há possibilidade de chuvas de intensidade fraca e moderada nas regiões sul e leste do Estado.

Em Campo Grande, amanhece com tempo fechado e a máxima não deverá ultrapassar os 27ºC.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e pontualmente, podem ocorrer valores acima de 50km/h.

