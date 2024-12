Corpo de mulher é encontrado às margens da BR-376 em Ivinhema

No fim desta manhã (16), o corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado às margens da BR-376, em Ivinhema, distante cerca de 289 quilômetros de Campo Grande.

O corpo foi encontrado por condutores que passavam pela estrada que fica entre Ivinhema e Deodápolis, perto do polo industrial.

A Policia Civil e a perícia estiveram no local para iniciarem as investigações a cerca da causa da morte. Os especialistas levantam a suspeita de que a mulher pode ter sido atropelada ou alguém desovado o corpo dela na estrada.

O caso continua em investigação.

