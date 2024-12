Motorista fica preso as ferragens após colidir contra uma motocicleta e bater em poste

Na noite de ontem (15), um acidente entre uma picape e motocicleta deixou três pessoas feridas em Três Lagoas.

Conforme informações, o motorista do Fiat Strada e da moto Honda Biz seguiam sentido a Avenida Filinto Miller. O motociclista parou no semáforo que estava vermelho no cruzamento com a Rua Dr. Amílcar Congro Bastos e, neste momento, o motorista da picape que estava em alta velocidade atingiu a traseira da moto.

O condutor do veículo acabou perdendo a direção e atingiu um poste que continha o semáforo. Devido ao impacto, a estrutura de metal caiu sobre a picape e o motorista ficou preso entre as ferragens.

Uma equipe de socorristas foram acionados e o homem encaminhado ao Hospital Auxiliadora. Já o casal que ocupava a motocicleta tiveram ferimentos leves.

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista do Fiat Strada fazia zigue-zague pela via, e a suspeita é que ele estava alcoolizado. Porém, devido ao estado de saúde dele, não foi possível fazer o teste do bafômetro para confirmar.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento), como lesão corporal, dano ao patrimônio público, e crimes de trânsito.

