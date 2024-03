Corpo de homem desaparecido é resgatado após 14 horas de busca na Cachoeira do Ceuzinho

Na manhã desta quarta-feira (13), foi encontrado na Cachoeira do Ceuzinho, localizada na saída para Rochedo, Em Campo Grande, o corpo de Juilson Gabriel de Oliveira, de 32 anos, após 14 horas de buscas. Juilson havia desaparecido na última quinta-feira, dia 7 de março, e seu corpo foi localizado, caindo em uma área de pedras de difícil acesso para o Corpo de Bombeiros.

Os trabalhos de resgate foram acompanhados de perto pela família, que reconheceu o corpo e acredita que Juilson tenha caído acidentalmente. O rapaz era conhecido por frequentar a região do Inferninho para desfrutar da Cachoeira do Ceuzinho, realizando trilhas em algumas ocasiões. No entanto, nos últimos tempos, não visitava a área com regularidade e não tinha o hábito de ir sozinho.

Na data do desaparecimento, Juilson chegou a ligar para um amigo que costumava fazer trilhas com ele. Mas o amigo estava trabalhando e não conseguiu atender a chamada. Então, Juilson comunicou à irmã que estava indo para o Ceuzinho e, desde então, desapareceu.

A família iniciou as buscas imediatamente, e o desfecho trágico ocorreu por volta das 18h30 desta terça-feira, quando o corpo foi localizado. Juilson não chegou a cair na água, mas sim em uma área rochosa, com uma altura aproximada de 10 metros. O resgate foi concluído por volta das 8h30, e agora os bombeiros aguardam a chegada de peritos e da Polícia Civil para investigar as circunstâncias do ocorrido.

Juilson era casado há 13 anos, deixa três filhos de 1, 3 e 8 anos. Além de trabalhar como segurança, era também professor de capoeira, deixando um legado na comunidade local.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: