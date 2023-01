Copinha: Flamengo enfrenta Avaí em segunda fase

Flamengo e Avaí se enfrentam hoje, às 18h30 (de Mato Grosso do Sul), no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda fase da Copa São Paulo. A partida pelo mata-mata da Copinha terá transmissão do Sportv (TV fechada).

Sem Dyogo Alves e Weverson, o técnico Marcio Torres terá que fazer alterações na equipe do Flamengo que venceu o XV de Jaú no último domingo. Com duas vitórias e um empate na primeira fase, o Flamengo avançou como primeiro colocado no Grupo C. O Avaí, com quatro pontos, foi o segundo lugar no Grupo 6, atrás do Ceilândia, com cinco.

Prováveis escalações

O técnico Marcio Torres não tem baixas no departamento médico para essa partida. O único suspenso é Weverson, que não jogaria porque foi convocado pelo futebol profissional para a disputa do Campeonato Carioca.

O time carioca está bem desfalcado porque os principais destaques da categoria ficaram no Rio de Janeiro para iniciar a disputa do Campeonato Carioca pela equipe principal.

Time provável: Dyogo Alves; Felipe Brian, Iago, Darlan e Zé Welinton; Jean Carlos, Dudu, Wallace Yan e Rodriguinho; Felipe Lima e Ryan Luka.

Na mesma situação está o Avaí. Oito “veteranos” do sub-20 que teriam idade para a competição foram chamados pelo futebol profissional. Tantas mudanças fizeram a equipe patinar na primeira fase e terminar na segunda colocação do Grupo 6.

Sobre desfalques, os catarinenses não contará com o zagueiro Vinicius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. As opções para fazer dupla com Vitão são Wilian e Marcon. Time provável: Arthur; Di Santo, Vitão, Wilian (Marcon), Eugênio; BG, Favero, Kenzo e Cássio; Cadu e Modesto.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.