Conversão à esquerda da Afonso Pena para a Rui Barbosa é proibida

Regra está em funcionamento e período de orientação é de 15 dias

Nova regra no trânsito de Campo Grande: agora é proibida a conversão à esquerda da avenida Afonso Pena para a Rui Barbosa, no sentido Parque dos Poderes. A medida é para garantir mais fluidez no trânsito. A Prefeitura Municipal alega ser a única mudança, por enquanto.

A orientação é para que os condutores realizem a volta na quadra (laço de quadra) até a Rui Barbosa pela rua Pedro Celestino. “Inicialmente, está sendo feita no cruzamento com a rua Rui Barbosa por ser corredor do transporte coletivo”, pontua a prefeitura, em nota.

Para o diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Janine de Lima Bruno, a medida ajudará os condutores e aliviará o congestionamento, no horário de pico.

“Nós estávamos com essa região sobrecarregada, com a formação de rabo de fila, lentidão no trânsito e até fechamento no cruzamento. Com isso, vamos garantir um trânsito mais fluido”, explicou.

Placas verticais de sinalização já foram instaladas no local, para orientar motoristas e condutores. A regra passou a valer desde ontem (27). Os agentes ficarão nos primeiros 15 dias em caráter educativo.

Na tarde de ontem (27), a equipe de reportagem flagrou motoristas realizando a conversão, que agora é proibida, e recebendo as orientações por parte dos agentes de trânsito.

A motorista Nivea Ellen diz pegar o trecho todos os dias para ir ao serviço e comenta gastar um pouco de tempo para sair do trânsito. “Eu pego esse trecho diariamente, é muito complicado, carros querendo virar e parando o trânsito. Antes de sair de casa, tenho que preparar meu psicológico para enfrentar esse caos. Espero que com essa medida melhore a circulação, aqui”, comenta.

