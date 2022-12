Consumidores lotam mercado para compras de última hora para ceia de Natal

Com o Natal a apenas um dia de distância, muitos campo-grandenses saíram as ruas para realizarem as compras de última hora para a ceia natalina. Na antevéspera da celebração, os consumidores buscam os melhores descontos e possíveis trocas para os itens mais caros e de marca.

Para o proprietário da Alemão Conveniência, comércio tradicional da rua Calógeras, centro de Campo Grande, Edson Barbosa de Araújo, muitos itens já estão com boas vendas, mas a movimentação maior será amanhã.

“O que mais está saindo é tábua de frios, frios em geral, presunto, mussarela, lombo, salame, é o que mais vende. A ave natalina também está saindo bastante. A classe mais básica também está buscando mais o frango. Amanhã as vendas devem melhorar ainda mais, já que brasileiro deixa para última hora, nos 45 do segundo tempo”.

Mas a folga de Natal não será para todos. O atendente de farmácia, João Batista, de 53 anos, correu para o mercado para comprar os itens da ceia de última hora, já que devido aos horários de trabalho, não conseguiu antes.

“Eu trabalho em farmácia e vou trabalhar no Natal, vou estar de plantão. Então eu vou comprar e levar na casa da minha mãe, aí ela faz e vou comer lá. Eu estou comprando frango, a qualidade é a mesma, só depende de temperar e rechear, ninguém percebe que é frango. Mas a gente também não abre mão de uma carninha assada, é de lei”, relata.

De acordo com pesquisa da Fecomércio (Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul) e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 79,90% dos entrevistados irão celebrar o Natal este ano, um aumento significativo se comparado com 2021, onde apenas 43,40% das pessoas relataram que iriam comemorar a data.

Além disso, 66,80% dos campo-grandenses responderam que vão celebrar o Natal e o Ano Novo em casa, principalmente com amigos e familiares, como no caso da professora aposentada, Abadia Ferreira da Costa Melo, 67 anos, que é responsável por preparar a ceia.

“Eu sempre faço uma ave recheada, a gente assa uma carninha, faço o bolo de frutas. A carne de porco também está mais em conta. Faço frango desossado também, para os parentes que não comem as outras carnes. E meu aniversário é dia 27 de dezembro, então emenda com Ano Novo”, comenta.

