Consumidor gasta em média R$ 25 para ter arroz e feijão na mesa

Para manter o arroz e feijão na mesa, os consumidores de Campo Grande gastam em média R$ 24,46. Conforme pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado, o preço médio encontrado para o arroz de 5 kg (Tio Lautério) é de R$ 18,22 e o feijão (Bem-te-vi), R$ 6,24. A pesquisa identificou, ainda, o maior preço para o arroz entre os seis locais pesquisados, de R$ 19,95, e o menor: R$ 16,79 (18,82%).

O feijão de 1 kg tem custo máximo de R$ 6,59 no supermercado Comper e o mínimo no Fort, a R$ 5,89, com variação de 11,88%. O óleo de soja Concórdia sai por R$ 6,59 no Comper e R$ 5,89 no Fort, com preço médio de R$ 6,82 e percentual de diferença de 6,98%. O açúcar, item que também não fica de fora da lista de compras, atingiu variação de 28,63%, ficando entre R$ 6,29 e R$ 4,89.

O custo médio obtido ficou em R$ 5,68. O café de 500 gramas Três Corações não tem ficado muito atrativo para o consumidor, que chega a pagar R$ 18,90 no pacote. O menor preço encontrado na pesquisa é de R$ 14,80, com o custo médio a R$ 17,47 e variação de 27,70%.

Até o ovo, conhecido por ser um alimento completo e barato, está com valores elevados no mercado. Para comprar uma cartela com 12 ovos é preciso investir em média R$ 8,16. O menor valor encontrado é de R$ 7,59, e o maior, R$ 8,69, com diferença de 14,49%.

Na hora de colocar a mesa do café, o leite, a margarina e o pão contribuem para o aumento dos gastos com alimentação. À margarina Qualy, de 500 gramas, o preço médio é de R$ 8,29. O maior valor deste item é R$ 9,59 no supermercado Comper, ao passo que o mais em conta sai por R$ 7,49 no supermercado Pires (28,64%). O leite obteve variação de 29,63% com menor custo a R$ 4,59 no Fort e o maior a R$ 5,95 no Pires.

O pão de forma Saborzitos pode ser comprado por valores entre R$ 5,19 e R$ 8,99 (73,22%), enquanto o custo médio para o consumidor ficou em R$ 7,89.

A popular mistura se tornou artigo de luxo, principalmente a carne vermelha, com o corte de coxão mole a vácuo sendo comercializado a R$ 45,98 o quilo. O menor valor custa R$ 32,90, e o maior, R$ 45,98 (39,76%). O gasto médio para um quilo da carne bovina é de R$ 38,32.

Hortifrútis

O quilo da cebola tem custado em média R$ 7,21. O preço praticado no menor valor é de R$ 5,99 e o maior, de R$ 8,15 (36,05%). A batata é vendida entre R$ 3,79 e R$ 6,29 (65,96%). O valor médio encontrado é de R$ 4,64.

A banana teve diferença de 69,61%. O quilo da fruta é vendido de R$ 5,89 a R$ 9,99. O preço médio registrado é de R$ 8,24.

Higiene e limpeza

O papel higiênico folha dupla, de 12 rolos, da marca Neve é vendido entre R$ 17,98 e R$ 26,10 (45,16%). O campo-grandense gasta em média R$ 21,79 na obtenção do produto. A unidade do sabonete da marca Lux variou 30,57%, sendo vendido entre R$ 2,29 e R$ 2,99. O preço médio calculado é de R$ 2,60.

O sabão em pó, da marca Omo, de 1,6 kg, pode ser encontrado entre R$ 21,25 no Fort, e R$ 26,98, no Comper, com variação de 26,96%. O preço médio é de R$ 23,87.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de MS.

Confira mais noticias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.