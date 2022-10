Sábado será de calor e possibilidade de chuva fraca em MS

A previsão do tempo para este sábado (29) é de calor forte, com temperaturas atingindo acima dos 30ºC em Mato Grosso do Sul. Campo Grande amanheceu com céu aberto e sem nuvens, já com mínima de 22ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há possibilidade de chuvas fracas a moderada e tempestades isoladas.Porém entre a noite e madrugada pode ter chuvas mais intensas, na região leste/sudeste do estado devido ao avanço de cavados (áreas

alongadas de baixa pressão), aliado ao fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia.

São esperadas temperaturas mínimas entre 22/23°C e máximas de até 31°C nas regiões sul e leste do estado. Já na região norte, espera-se mínimas entre 23/26°C e máximas de até 35°C.

Em grande parte do estado, os ventos sopram do quadrante norte/nordeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores entre 70-80 km/h.

