Ao ir sacar dinheiro para aluguel de veículo, motorista de aplicativo se envolve em acidente

A caminho de agência bancaria para sacar dinheiro com objetivo de pagar aluguel de carro de aplicativo, motorista de 62 anos, se envolveu em acidente e frente de veículo Uno Vivace Vermelho, ficou totalmente destruída na manhã de hoje (9) após colidir em um HB-20 de cor chumbo, no cruzamento das ruas 14 de julho com Doutor Mário Corrêa, na Vila Santa Doroteia, região central de Campo Grande.

Ao O Estado Online, o condutor do carro de aplicativo, explicou que vinha pela rua 14 de julho no sentido centro e parou antes da faixa de contenção. “Eu percebi que o sinal estava aberto e diminui a velocidade antes da faixa de espera que fica próximo ao semáforo. Quando vi ele passou e atingiu a frente do carro”, disse o motorista de aplicativo.

Testemunha que pediu para não ser identificada, uma mulher de 62 anos, disse que vinha atrás dirigindo seu veículo e percebeu que o condutor do HB-20 estava em velocidade considerada por ela, alta. “Eu vi quando ele chegou próximo ao cruzamento e pensei vai bater e foi o que aconteceu. Ele estava correndo e ultrapassou o pare”, relatou a testemunha.

Outra testemunha que também não quis se identificar, afirmou que o motorista do HB-20 não respeitou o pare antes do cruzamento. “Sou motorista há mais de dez anos e nunca me envolvi em acidente simples com esse. Foi falta de atenção”, afirmou.

Já o condutor do HB-20 disse não ter visto que iria bater. “Eu moro aqui bem perto. Acabou de sair do mercado e estava voltando para casa. Minha casa é aqui no Monte Líbano e aconteceu esse acidente”, relatou o condutor.

O veículo Uno Vermelho teve os três Airbag acionados porém, o motorista não teve ferimentos havendo apenas danos materiais. O Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia de Trânsito foram acionadas.