Comitê do Prosseguir marca retorno para as aulas normais na próxima semana

O novo panorâma das aulas inclui apenas os colégios da REME (Rede Municipal de Educação)

O Secretário do Estado de Infraestrutura, Eduardo Corrêa Riedel anunciou em coletiva do Programa Prosseguir nesta quarta-feira (29), que não é o momento ideal para o ‘passaporte da vacina’ e também aproveitou para informar o retorno das aulas com lotações normais das escolas estaduais na próxima segunda-feira (4).

Na coletiva, o Secretário-Adjunto de Educação do Estado, Édio Resende pontuou que a SED (Secretaria de Estado de Educação) vai ajudar para que o Estado alcance a meta de 93% da população vacinada com pelo menos a primeira dose. Cerca de 37% dos adolescentes de 12 a 17 anos ainda não se vacinaram.

Riedel conta que o comitê vem discutindo sobre os assuntos desde segunda-feira (29), com os secretários do Governo do Estado e outros envolvidos nas tomadas decisões oficiais. ”Nós nunca descartamos o passaporte, mas não é o momento. Isso não significa que não possa ter, a discussão permanece no fórum a todo momento. A decisão do governo é continuar acompanhando os indicadores e com foco na vacina. Nós temos que buscar quem ainda não se imunizou para colocar a vacina no braço.”

Na última reunião do comitê, o secretário de infraestrutura resumiu que foi decidido, conforme a redução de internações para COVID19, que a partir da próxima segunda-feira (4), as escoals estaduais trabalharão com lotação normal, independente do grau de risco dos municípios.