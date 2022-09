Comércio prevê aumento nas vendas de smartphones com a chegada do 5G

Campo Grande recebe a ativação da nova rede nesta segunda (19)

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado do MS

A movimentação na venda de celulares compatíveis com o 5G deve crescer nos próximos meses com a ativação da rede, que acontece nesta segunda-feira (19), em Campo Grande. A expectativa dos vendedores de smartphones do centro, é que as vendas continuem aumentando durante os próximos meses, o motivo é que é a a faixa de 3.625 a 3.700 MHz não é compatível com todos os tipos de aparelhos que a grande maioria possuem hoje.

O 5G é uma tecnologia habilitadora que, além de mais velocidade, também possibilita baixa latência e alta concentração de tráfego de dispositivos. Além de trazer ganhos de experiência para o mercado consumidor, o 5G vai atender às necessidades do mercado B2B e aplicações que deverão ser desenvolvidas no futuro.

Em visita a algumas lojas da Capital, a reportagem do O Estado conversou com comerciantes sobre o aumento de venda que pode ocorrer com a ativação da rede, uma vez que para usuário possa fazer a utilização a nova tecnologia, seu aparelho também deve ser compatível a conectividade com a rede de 5º geração.

O vendedor da loja Tim, que fica na esquina da Avenida Afonso Pena com a 14 de Julho, Kaio Augusto Melgarejo dos Santos, de 29 anos, conta que nos últimos dias a vendas de smartphones que possuem tecnologia para comportar a nova rede cresceu, além da visita de clientes na loja questionando sobre a rede, e em sua visão isso influência seus clientes a fazerem a troca de um aparelho antigo, por um novo e mais atualizado.

“O 5G da Tim chega agora dia 19 aqui, então já estamos informando nossa carteira de clientes com informações sobre os novos aparelhos e os benefícios dessa nova conexão, e com essas informações eles vem em busca de trocar seu celular por um novo. Não é todo mundo que sabe ainda, mas as vezes eles (os clientes) veem em alguma publicidade, seja na TV, na internet, ou na rua mesmo, e vem até nós tirar dúvidas sobre o que é a rede, como ela funciona, e por ai vai. Eu explico que a troca do telefone dele por um que tem o 5G traz uma maior velocidade para o acesso de páginas na internet, redes sociais e demais funcionalidades”, relatou Kaio.

Já a vendedora da Casas Bahia, Laine Rocha, de 43 anos, conta que nas últimas semanas suas vendas de celulares com 5G mais que triplicaram. Ela revelou que a maioria dos clientes chegam para tirar dúvidas sobre a rede e o preço dos telefones, e que quando se informam da velocidade de conexão e dos benefícios que a rede pode oferecer, acabam adquirindo um aparelho novo.

“Geralmente eu vendia um aparelho com 5G durante a semana, quando vendia dois era milagre, agora com essa notícia da ativação da rede aqui na Capital, os preços caíram e a busca cresceu muito, nesta quinta (15) eu cheguei a vender quatro aparelhos, quantidade que eu vendia durante o mês inteiro. Um exemplo foi o S20 (smartphone da Samsung) baixou o preço em R$ 400 reais, e isso acaba influenciando essa troca por telefones mais atualizados”, conta a vendedora.

Em relação a conexão dos aparelhos com a nova rede, a operadora Claro disse que está pronta para disponibilizar a novidade em alguns bairros de Campo Grande e que o sinal de cada local será ativado à medida que houver a liberação oficial da Anatel. Todos os smartphones 5G homologados pela Anatel já suportam também as faixas dedicadas e serão automaticamente compatíveis com o novo Claro 5G+. A expectativa inicial é do alcance de velocidades entre 600 Mbps (Megabit por segundo) e 800 Mbps, chegando até 1 Gbps (Gigabits por segundo).

A operadora já possui mais de 3 milhões de smartphones compatíveis em operação em sua rede. A Claro ainda incentiva os fornecedores do setor a produzirem telefones com valores mais acessíveis, colaborando fortemente para democratização e aceleração da adoção do 5G para os usuários, seja através de disponibilização de aparelhos exclusivos ou na maior oferta de produtos. Hoje, a Claro já possui mais de 50 aparelhos com acesso do Claro 5G+ em seu portfólio e estimula preços mais acessíveis para o consumidor.

Bairros conectados

As operadoras de telefonia Claro, Tim e Vivo, que venceram o leilão do 5G no final de 2021, devem obrigatoriamente, até o dia 28 de novembro, ter no mínimo 11 estações ativadas que farão a distribuição da rede por toda a capital.

Analisando a plataforma Nperf, que entrega informações baseadas nos usuários do aplicativo, o sinal 5G aparece disponível em pequenas partes da Capital, a maior extensão em área coberta pela rede é na região central, mais especificamente do Shopping Campo Grande até a rotatória que liga a Avenida Afonso Pena a Avenida Duque de Caxias.

Além das ruas José Antônio, 25 de Dezembro, Rua Bahia, um pedaço da Avenida Eduardo Elias Zahran, parte da Avenida Ernesto Geisel, pequena região da Rua Ana Luiza de Souza, próxima a Avenida Guri Marques. O Núcleo Industrial da Capital também aparece no mapa com uma pequena cobertura, mesmo tendo sinal fraco. Em locais com maior presença natural (parques, bairros mais afastados), não a presença de sinal, em alguns lugares nem mesmo do 4G.

Desde julho deste ano o sinal já aparece disponível, como teste, em celulares compatíveis com a tecnologia. O cronograma oficial da Anatel prevê a ativação do 5G puro em todas as capitais até 28 de novembro. A data, no entanto, poderá ser antecipada caso as operadoras consigam concluir a instalação de antenas e de filtros antes desse prazo, e o Gaispi (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência) autorize a liberação do sinal.

