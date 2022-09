Bioparque Pantanal abre agenda para nova rodada de visitações

Bioparque Pantanal abriu nesta segunda-feira (19) uma nova rodada de agendamentos para visitação na próxima semana de setembro, entre os dias 26 a 1º. Desde o mês passado o complexo oferece duas forma de visitas ao público em geral, de forma antecipada pelo site e visitas sem agendamento, por ordem de chegada e com vagas limitadas por dia.

O agendamento pode ser feito por meio do site: bioparquerpantanal.ms.gov.br. Para quem optar pela ordem de chegada as segundas e quartas-feiras são disponibilizadas 500 senhas, entregues entre 9h30 e 15h. Nas terças, quintas e sextas-feiras, são mil vagas distribuídas das 8h e das 13h30. No sábado, o ponto turístico funciona até às 12h, por isso as senhas são entregues somente pela manhã.

O Bioparque Pantanal funciona das 7h30 às 18h com visitas programadas em dois períodos, pela manhã das 9h às 11h30 e à tarde das 14h às 17h30. As visitas são sempre guiadas, com duração aproximada de 1h30.

Confira o cronograma de agendamento:

Dia 19/09 serão liberadas vagas para preenchimento dos dias: 26, 27, 28, 29, 30 de setembro e 1º de outubro;

Serviço:

Os agendamentos pode ser feitos no site: https://agendamento.bioparquepantanal.ms.gov.br/. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp: (67) 99217-8189.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.