Comandante da PM confirma agressão em briga de casal

O comandante, tenente-coronel Almada, confirmou nesta quarta-feira (15), os fatos relatados pela reportagem do O Estado Online na tarde de terça-feira (14) no bairro Coronel Antonino. Nossos repórteres foram acusados por familiares dos autores de distorcerem e mentirem nos materiais publicados, quando de fato só foram feitas as narrações dos acontecimentos registrados pela Polícia. (VEJA AQUI A MATÉRIA)

Trata-se da briga entre um ex-casal, resultando, conforme a Polícia, em violência doméstica. Nossa equipe foi esclarecer a situação, na 11ª Cia da Polícia Militar, reforçando que nas reportagens não foram identificadas nenhuma das pessoas, nem as acusadas e nem a vítima.

“Nós fomos acionados pelo 190, sobre uma denúncia de uma pessoa sendo violentada pelo seu ex-convivente. Eles moravam juntos,resolveram separar e nesse intuito ele estava levando seus móveis quando ela chegou e pediu para que ele não levasse, e assim resolveu acionar a polícia” explica o coronel, que continua:

“A PM foi até o local e pediu para que ele parasse o que estava fazendo. Ele desobedeceu a ordem legal e não se identificou. Foi por este motivo que tivemos que levar reforços. Ele resistiu a prisão , foi desobediente e agrediu a ex-companheira dele. Agressão é crime! Sendo assim, a PM, a Polícia Militar tem que agir”, ressalta.

“Nós temos o intuito de apaziguar a sociedade e não trazer mais complicações,. Estamos desde o dia 30 de Agosto até 20 de Setembro, trabalhando especificamente contra agressões contra mulher”. O coronel ainda reforça que houve ameaças à ex-mulher e aos policiais, além de xingamentos e que o autor quebrou o celular da vítima.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)

