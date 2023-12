Com três ministros, Riedel enfatiza importância de PPA

Participando da 12ª plenária para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), encontro promovido pelo Governo Federal no Teatro Glauce Rocha – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o governador do Estado, Eduardo Riedel recebeu os ministros Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Cida Gonçalves (Mulheres) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral). O evento faz parte de uma serie de encotros que têm como objetivo incorporar as prioridades indicadas da sociedade civil no PPA Participativo 2024-2027 e estão sendo realizados nas 27 unidades da federação, com previsão de término em 14 de julho deste ano.

De acordo com Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, a principal mensagem das plenárias é dar voz a todos. “Sem planejamento o país gasta muito, e errado. As políticas públicas não chegam lá na ponta para quem mais precisa. Nós queremos o pobre no orçamento, queremos dar condições a todos”.

“Isso representa a garantia da democracia. Estamos trabalhando para que esse governo dê certo, dê bons resultados para o povo brasileiro. São nas cidades, nos municípios que as políticas se tornam realidade, e é por isso que estamos visitando os estados por todo o Brasil”. Disse a ministra Cida Gonçalves sobre o PPA.

Já o ministro Márcio Macêdo ressaltou que o movimento simboliza a reconstrução do país. “É um recomeço da politica federativa do Brasil, de uma relação civilizatória que possa estar conjuntamente recuperando os equipamentos democráticos do país, e ação conjunta dos governos. O que está em jogo é o destino do Brasil e do nosso povo”, afirmou.

“Eu me comprometi com a ministra Simone e o ministro Márcio, de enviar aquilo que o Estado pode solicitar em relação às prioridades de Mato Grosso do Sul”. Destacou o governador disse durante a coletiva de imprensa que vai encaminhar as prioridades de Mato Grosso do Sul para o Governo Federal.

