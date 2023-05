Simone Tebete Eduardo Riedel concedem entrevista em Campo Grande

Governador Eduardo Riedel e a Ministra do Planejamento , Simone Tebet concedem entrevista coletiva à imprensa no Parque do Prosa nesta segunda-feira. Esta é a primeira vez em que Tebet volta ao seu estado de origem, enquanto ministra da gestão Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na semana passada, Riedel já havia se encontrado, em Brasília (DF), com a ministra e com o titular do Ministério das Cidades, Jader Filho, para elaborar projetos de habitação.

Eduardo Riedel (PSDB) e Simone Tebet participam de uma reunião para tratar de pautas federais, tais como a questão de disputas fundiárias entre indígenas e ruralistas, infraestrutura e o assoreamento do Rio Taquari, no Pantanal sul-mato-grossense. Indígenas e fazendeiros travam diversas disputas em território sul-mato-grossense. Recentemente, a área da Laranjeira-Ñanderu, no município de Rio Brilhante, foi motivo de conflito – em 8 de março deste ano, indígenas ocuparam sede da Fazenda do Inho.

O Eduardo Rocha secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, esposo de Simone afirmou que ela aproveitará o final de semana para comemorar o Dia das Mães e também se reunir com representantes do governo estadual.

