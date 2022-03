Com temperaturas amenas, sábado em MS deve registrar 50 mm de chuva

Refletindo o que foi o clima em boa parte da semana, o tempo em Mato Grosso do Sul segue instável neste sábado (26). A previsão é de variação de nebulosidade e temperaturas agradáveis, que não ultrapassam os 28ºC.

Segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), são esperadas chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente no período da tarde.

Campo Grande é uma das cidades onde as precipitações devem ser mais constantes, com intervalo previsto durante a noite. A tendência é de grandes volumes de chuva para o dia e acumulados significativos que podem atingir valores acima de 50 mm/24h, conforme informou o centro de monitoramento.

A passagem da frente fria, com previsão para chuvas e maior cobertura de nuvens, deixa as temperaturas mais amenas neste sábado. São esperadas mínimas entre 14°C no extremo sul e 23°C na costa leste, e máximas entre 23°C na região central a 28°C no norte e leste do Estado. Na Capital, mínima de 21ºC e máxima de 27ºC.