Di María faz golaço, Messi empolga e Argentina bate Venezuela em despedida

A Argentina se despediu de sua torcida com uma tranquila vitória sobre a Venezuela, nesta sexta-feira (25), por 3 a 0, no encerramento da 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Em La Bombonera, a seleção empolgou os argentinos no último jogo em casa antes da Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

A Argentina abriu o placar no primeiro tempo, com Nico Gonzáves. Na segunda etapa, Di María fez um golaço de cavadinha e, no lance seguinte, o empolgado Lionel Messi deixou o dele.

Além do gol, o capitão argentino mostrou toda a sua habilidade nos dribles, cobranças de falta e passes precisos. A boa atuação indica que o craque deixou para trás a recente eliminação do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

O resultado não altera as situações das seleções nas Eliminatórias. Já classificada para a Copa do Qatar, a Argentina segue na vice-liderança, com 38 pontos. Já a Venezuela é a lanterna, com 10. A Argentina volta a campo nesta terça-feira (29), às 20h30 (de Brasília), para encarar o Equador no Monumental de Guayaquil. Em mesmo dia e horário, a Venezuela recebe a Colômbia no estádio Cachamay.

Argentina e Venezuela iniciaram a partida em ritmo lento. Enquanto os donos da casa dominavam a posse de bola, mas com dificuldade na criação de jogadas ofensivas, os venezuelanos apostavam na forte marcação e contra-ataques para tentar a quarta vitória na competição.

Em seu último jogo na Argentina antes da Copa do Mundo do Qatar, Lionel Messi empolgou os presentes em La Bombonera. Com espaço para jogar tanto pelos lados quanto pelo centro do campo, o capitão foi o responsável pelas principais chances da Argentina na primeira etapa, seja em finalizações ou passes. O jogador do PSG também mostrou seu repertório de dribles, causando problemas para a defesa venezuelana.

Com espaços para atacar, a Argentina acelerou o jogo e chegou ao gol aos 35 minutos do primeiro tempo. Mac Allister recuperou a bola próximo à grande área, acionou De Paul pela direita. O meia achou Nico González livre no meio da pequena área, que só empurrou para dentro da meta de Fariñez.

A seleção venezuelana foi em busca do empate no início do segundo tempo. Além de subir suas linhas de marcação, invadindo alguns metros do campo adversário, a Venezuela passou a trocar mais passes e até a ameaçar a meta de Armani. Aos nove minutos da etapa final, Martínez aproveitou cruzamento de Cásseres pela esquerda e cabeceou forte, mas a bola passou à esquerda do arqueiro argentino.

Apesar do crescimento venezuelano, a Argentina administrou a partida em La Bombonera. Trocando passes com liberdade no campo de ataque, os donos da casa tiveram pelo menos duas chances para ampliar ao marcador. Aos 16 minutos, Mac Allister recebeu cruzamento de Molina na marca do pênalti e chutou para fora. Três minutos mais tarde, Joaquín Correa desperdiçou lindo passe de Lionel Messi e perdeu a bola dentro da área ao tentar driblar o defensor venezuelano, que fez o corte com a ponta da chuteira.

Di María também deixou o dele. Após entrar em campo no segundo tempo, o camisa 11 marcou um golaço de cavadinha aos 35 minutos. De Paul enviou a bola para Di María, que dominou na entrada da área, limpou o lance e encobriu Fariñez.

No lance seguinte, saiu o tão esperado gol de Lionel Messi. Após buscar o tento em cobranças de falta e chutes dentro e fora da área venezuelana, o capitão recebeu de Di María no meio da pequena área e, com a perna direita, empurrou para o fundo da rede.

