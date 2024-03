Com queda de 0,56% o leite de caixinha está mais barato para o consumidor campo-grandense

[Texto: Suzi Jarde, Jornal O Estado de MS]

Nas prateleiras, o preço da bebida não ultrapassa os R$ 5,00

Que o leite combina com café ou é bem pedido até mesmo puro, isso todo mundo já sabe, mas o fato é que o preço do litro da bebida está agradando o bolso do campo-grandense.

Conforme dados do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o produto teve queda significativa em março (-0,56%) nos estabelecimentos de venda

da Capital.

A pesquisa de preço com itens da cesta básica, realizada ontem (28) pelo jornal O Estado, coletou os seguintes valores para a bebida: R$ 4,29; R$ 4,59 e R$ 4,99. A pesquisa levou em consideração o leite Italac de 1 litro, dos seis supermercados visitados quatro a oferta de preço era a mesma (R$ 4,29), a diferença de preço entre os locais é de 16,32%, considerando o valor mais em conta e o mais caro.

Nesta semana, o pacote de arroz de 5 kg (Tio Lautério) é vendido em média por R$ 24,36, a diferença calculada entre os estabelecimentos de Campo Grande é de 13,10%. Os valores encontrados pela reportagem variam entre R$ 22,90 no Assaí e Atacadão, a R$ 25,90 no Comper e Fort.

O gasto médio pago no pacote de feijão de 1 Kg continua estável em relação à semana anterior de R$ 7,52. Nas prateleiras, os valores da bebida variaram de R$ 6,99 a R$ 8,99 resultando na variação de 28,61%.

O óleo de soja, de 900 ml, da marca Concórdia, custa entre R$ 4,59 e R$ 5,49 (19,61%), com valor médio repassado ao consumidor é de R$ 4,93. Se por um lado o leite está mais barato, o café – uma das bebidas mais consumidas, pressionado a lista de compras. O pacote de 500g é vendido em média por R$ 16,19, entre as seis unidades comerciais os valores variam de R$ 12,98 a R$ 16,98 (30,81%).

Por falar em combinação com o leite, os valores para o achocolatado Nescau oscilaram entre R$ 7,69 ( Comper e Fort) a R$ 10,65 (Pires).

Outra seção que tem impactado no bolso do campo-grandense é o setor de hortifruti. Nesta quinta-feira (28), véspera de feriado, a diferença de preço para o quilo do tomate ficou em 89,89% entre os supermercados visitados. Os preços ofertados ao consumidor vão de R$ 4,45 à R$ 8,45. A média que o alimento é vendido é de R$ 6,79 o quilo.

Já o quilo da banana teve uma média de preço calculada em R$ 4,94, porém a diferença comercializada de um local para o outro chama a atenção (94,71%), os valores são entre R$ 3,59 à R$ 6,99.

Outro destaque foi a variação de preço entre os seis pontos de venda, para o papel higiênico Neve, com 12 unidades. Nesta semana o menor valor encontrado foi de R$ 19,90 (Atacadão, Comper e Fort), valor máximo foi de R$ 34,35, variação de preço ficou em 72,61%.

Itens de limpeza e higiene

O sabão de barra com cinco unidades, é vendido em média por R$ 11,14. Nesta pesquisa os preços oscilaram entre R$ 7,69 a R$ 15,29, resultando 98,83% de diferença de preço. Já a variação de preço para a esponja de aço com oito unidades ficou em 82,19%, os valores para o produto variam de R$ 2,19 a R$ 3,99.

O creme dental da marca Colgate apresentou diferença de preço de 46,62%, os valores coletados pela reportagem variam de R$ 4,29 a R$ 6,29. Por fim, o sabonete Lux de 90 g obteve variação de 53,02%, os valores custam entre R$ 2,15 (Assaí) e R$ 3,29 (Nunes).

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.