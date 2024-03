Novo projeto de estacionamento rotativo prevê 6,2 mil vagas vagas

[Texto: Thays Schneider, Jornal O Estado de MS]

Sem o sistema de parquímetros há dois anos, um novo projeto foi apresentado a Câmara de Campo Grande com algumas alterações. Uma delas limita a renovação de tempo e aumento de vagas chegando a 6,2 mil.

As vagas serão disponibilizadas aos poucos, e a liberação será de responsabilidade da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). Serão realizados estudos por parte da Agetran, para definirem qual é a melhor maneira para efetivar a liberação.

Conforme a empresa Metro Park eram 2.458 vagas do quadrilátero das avenidas Fernando Corrêa da Costa, Mato Grosso, Calógeras e Rua Padre João Crippa, e esse número vai chegar a 6,2 mil, três vezes mais.

De acordo com o Presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges, o projeto precisa de readequações, “alguns pontos estão mal definidos”.

