Com mais de 60 milhões investidos, 146 obras federais ainda seguem paralisadas no Estado

Novo secretário de obras de MS afirma que está sendo realizado um levantamento para definir novas soluções

Mato Grosso do Sul iniciou o ano de 2023, com 146 obras federais paralisadas ou inacabadas de acordo com o TCU (Tribunal de Contas da União). Ao todo são R$ 243,74 milhões de investimento do Governo Federal, sendo R$ 60,30 milhões já utilizados apenas nessas obras.

Dos 497 projetos federais executados pelo MS, as 146 seguem sem data para finalização. Quando se analisam os números gerais, é possível observar que o montante do ano passado foi ainda maior com R$ 2,21 bilhões investidos em obras e R$ 328,15 milhões destinados para as obras paralisadas.

A maior parte das obras sem continuidade, são da área da educação, sendo 48 entre escolas, creches e universidades o que corresponde a 32%. Além disso, 20 são de infraestrutura e mobilidade urbana, 13 de esportes, 12 da saúde, 9 do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), 7 do turismo, 4 da agricultura e uma de saneamento.

Dentre as causas apresentadas pelo TCU estão: Não liberação de frentes; Dificuldade técnica; Fato ou evento não previsto; Contrato rescindido; falha na execução; Dificuldade financeira e problemas de infraestrutura. O cenário se assemelha no restante do país, onde obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) seguem paralisadas. O Programa criado em 2007, sob gestão do ex-presidente Lula, com o objetivo de realização de grandes obras de infraestrutura não decolou deixando rastro de serviços e recursos inutilizados.

Uma das maiores obras, paralisada há quase 30 anos, é o Centro de Belas Artes, na avenida Ernesto Geisel na Capital, que no início seria transformado na Rodoviária de Campo Grande, mas acabou virando um “elefante branco”. De acordo com o TCU, somente na primeira etapa foram liberados mais de R$ 5 milhões de investimento.

A construção da Praça da Juventude no bairro Jardim Batistão, é outra obra que começou em meados de 2011 e ainda não foi finalizada. Com quase R$ 1 milhão, o local que deveria ter pista de caminhada, quadra de vôlei de areia, campo de futebol, academia ao ar livre e até um anfiteatro, atualmente está inacabada e com as paredes pichadas que viraram abrigo para moradores de rua. A população da região, diz não saber do que se trata o espaço.

Além das citadas a cima, a Capital ainda é assombrada pela paralisação da revitalização da Avenida Ernesto Geisel, que mesmo com o orçamento de R$ 48 milhões, as obras foram iniciadas e parcialmente concluídas, criando ciclovias em frente ao Shopping Norte Sul, mas ainda seguem sem finalização.

A reforma do centro cirúrgico e da unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Campo Grande, também não teve continuidade. Com investimento de 11,6 milhões de reais, o projeto tem pouco mais de 10% concluído, segundo informações obtidas pelo Jornal O Estado no painel de O jornal O Estado, conversou com o novo secretário de Obras e Infraestrutura Hélio Peluffo, para saber qual será a estratégia do governo do Estado, frente a essa situação. De acordo com ele, o primeiro passo que é o levantamento de todas as obras inacabadas, sejam elas estaduais ou federais já está sendo feito e que a partir disso será decidido o próximo passo.

“Nós estamos fazendo esses levantamentos, gerando um relatório, inclusive o governador solicitou esse relatório também sobre as obras estaduais e existem obras que tem interface entre o estadual e federal. Então, nós vamos apresentar a ele, para que ele tome uma posição e nos dê uma orientação, sobre o que vamos fazer. Então, no primeiro momento, esse levantamento é o principal”, afirmou Peluffo.

Interior

Nas cidades do interior de Mato Grosso do Sul, também é possível encontrar algumas obras paralisadas, entre elas a construção dois conjuntos habitacionais, que tiveram o início da vigência em 2007, com mais de R$ 19 milhões de investimentos e uma creche e pré-escola na cidade de Dourados.

Além disso, também existem obras de execução de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em 10 ruas do residencial Jatobás II em Costa Rica, que iniciou em 2020. Para essa obra, o valor investido foi de R$ 1.934.59,02, o mesmo acontece na cidade de Pedro Gomes, onde obras de recapeamento, pavimentação asfáltica e drenagem que teve início no final de 2013, com cerca de R$ 987 mil reais.

Em Corumbá, a reforma do Centro de Saúde da Mulher Dr. Nicolal Fragelli, que iniciou a vigência há quase 10 anos e ainda não foi findada. Para esse local o valor de investimento ficou em R$ 666.601,32. Esses dados são do painel informativo de acompanhamento de obras paralisadas, no site do TCU, que está atualizado até o mês de agosto de 2022.

Por Camila Farias – Jornal O Estado do MS

