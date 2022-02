Com maconha escondida em parte íntima, grávida até tenta, mas é presa em presídio de MS

Uma mulher de 21 anos foi presa na manhã de hoje (26) ao tentar entrar em presídio de Paranaíba, município distante 408 quilômetros de Campo Grande, após as autoridades penitenciárias constatarem que ela estaria com material ilegal escondido em parte íntima.

Grávida, a ação da jovem levantou suspeitas pelos agentes. Ela foi revistada, e de fato um papelote de maconha estava acomodado em sua vagina. O fato aconteceu por volta das 9h, na rua Quedu Leal, em bairro paranaibense.

Em depoimento, a moça revelou que estava sim transportando o entorpecente, “guardado” por ela mesma. Contudo, ela não conseguiu retirar a droga do corpo por estar grávida. A quantidade 110 gramas foi pesada pelos agentes penitenciários.

Encaminhada sob escolta policial até unidade hospitalar do município, um médico obstetra foi solicitado para fazer a remoção da droga de dentro do corpo da jovem. Após o trabalho, a gestante também passou por uma avaliação médica de modo a averiguar se a situação não comprometeu com a saúde do seu bebê.

Presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, a jovem foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil paranaibense.