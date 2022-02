No interior, colisão frontal entre veículos tira a vida de enfermeira

Um acidente na tarde deste sábado (26) em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande, registrou uma vítima fatal. A enfermeira de 41 anos Adriana Viegas Fernandes perdeu a vida após colidir de frente seu carro com uma caminhonete Chevrolet S-10.

A ocorrência aconteceu em uma estrada vicinal que dá acesso a Areado, distrito do município sul-mato-grossense, uma via a 10 km da BR-163.

Não há informação sobre a dinâmica do acidente. Entretanto, a poeira é intensa no local devido ao tráfego de caminhões. A hipótese é de que ela possa ter desencadeado o acidente por conta da má visibilidade no trânsito.

A vítima fatal estava ainda na companhia de duas crianças dentro do carro: uma de 6 e outra de 12 anos. As duas foram levadas para uma unidade hospitalar de São Gabriel do Oeste. Não há informação sobre o estado de saúde delas.

Já o condutor da camionete foi levado com vida para o mesmo hospital. Também não há atualização sobre quadro médico.