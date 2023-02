Com início de Quaresma, Arquidiocese lança campanha de combate à fome

Com a chegada da Quaresma, iniciada nesta quarta-feira (22), a Arquidiocese de Campo Grande aproveitou para anunciar a Campanha de Fraternidade, que tem o objetivo de arrecadar alimentos e ajudar na distribuição durante os 40 dias que marcam a celebração religiosa.

Neste próximo domingo, dia 26 de fevereiro, será celebrada a Santa Missa no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, que inicia a partir das 9h. Durante o culto, os fiéis poderão levar alimentos não perecíveis, que serão distribuídos às entidades sociais atendidas pela Arquidiocese.

De acordo com o atual arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas lara Barbosa, este ano o tema central é o problema da fome, que anteriormente, já foi abordado duas vezes pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). “Então esse ano o tema é a superação da fome. Já é a terceira campanha que a CNBB promove em torno desse tema. O lema é baseado na multiplicação dos pães, quando a multidão em torno de Jesus já estava até tarde sem ter o que comer e os apóstolos estavam preocupados”.

Atualmente, a Arquidiocese de Campo Grande, por meio de suas paróquias, têm atendido populações carentes na periferia da capital. “Hoje nós temos paróquias de periferia aqui em Campo Grande, que são pobres, mas tem a capacidade de distribuir 600 refeições por dia, toda a semana”, explica o arcebispo.

O arcebispo também explica que a Campanha da Fraternidade é uma forma de reforçar a importância da Igreja Católica brasileira se atentar aos problemas sociais, para além do período da Quaresma. “Nós queremos que dessa campanha surjam iniciativas permanentes. Porque a Campanha da Fraternidade acaba no Domingo de Ramos. Ou seja, são apenas 40 dias, muito pouco tempo para se falar de fome”.

Problema social

Em 2022, a fome afetou cerca de 33,1 milhões de pessoas no Brasil, conforme o Segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil. O estudo também mostra que 58,7% dos brasileiros, parcela que abrange mais da metade da população, convive com a insegurança alimentar em algum grau: leve, moderado ou grave.

Diante dessa realidade, o padre Vander Luiz Casemiro, Coordenador de pastoral, aponta que cristãos e cristãs devem se atentar para essa problemática social. “São dados cruéis, realidade que muitas vezes não está ao nosso lado, mas nós como cristãos e católicos precisamos nos sensibilizar, sensibilizar as pessoas para que ao menos consigamos mudar algumas realidades”, defende.

