Com 9 pré-candidatos, cenário em Bonito ainda está indefinido

Conhecida mundialmente por suas belezas naturais, a cidade de Bonito, distante 297,2 km da Capital, ainda não tem um cenário definido para as eleições municipais de 2024. Apesar do atual prefeito, Josmail Rodrigues (PSDB), ter a aprovação da população em sua gestão, o município não tem tradição de reeleger prefeitos. Além disso, pesquisas recentes apontam que a cidade tem em torno de 9 nomes, com popularidade para disputar as eleições municipais em 2024.

São apontados como pré- -candidatos, além do prefeito atual, o jornalista e empresário Bosco Martins (PSDB), vereadora Professora Loiva (PSD), que é oposição ao prefeito; o MDB, que lançou essa semana João Ligeiro; Dr. Laércio Miranda (PL), Ramona Aquino (PT), vereador Toquinho (PDT), Maycon Gomes (União Brasil), empresário de telecomunicações, dono da M2, foi candidato a vice do ex-prefeito Odilson Soares (PSDB). O casal Zé Arthur (PL) e Isabel do Zé Arthur, pois ele está inelegível e ela poderá ser o nome apoiado pelo marido ou, ainda, o irmão, Jorginho Figueiredo.

Apesar de a vereadora Luísa Cavalheiro de Lima (MDB) aparecer entre os possíveis nomes, o MDB já escolheu e lançou o seu pré- -candidato, que será João Ligeiro. Bonitense, empresário e pecuarista, João Ligeiro foi vereador por 4 mandatos e presidente da Câmara pelo PDT. Agora, aceitou o convite do MDB e encara o desafio de ser o pré-candidato do partido, em Bonito.

“A nossa cidade, de uma maneira geral, encontra-se abandonada. A imagem que o turista tem e leva do nosso município é ruim, de uma cidade suja, esburacada. Uma cidade onde tem uma praça que é o cartão-postal, mas está cheia de terra, pedra, sem gramado. Por nós representarmos o turismo, teríamos que ter uma praça bem bonita, para dar essa imagem ao turista que chega. Uma imagem de cidade arrumada e organizada. Hoje, o turista chega e, se precisar de um transporte, uma UTI Móvel, numa emergência, às vezes, não tem. Essas são algumas das deficiências que vemos hoje, em Bonito e queremos melhorar”, disse João. Além disso, o pré-candidato defende um maior investimento em educação e preservação ambiental na cidade.

Entre os nomes apontados como preferidos da população, estão o prefeito Josmail Rodrigues (PSDB), Dr. Láercio Miranda (PL) e Bosco Martins (PSDB). No entanto, Dr. Láercio, que concorreu à eleição passada, diz que não pretende ser pré-candidato. O prefeito atual, com certeza, deve buscar a reeleição com o apoio do PSDB e Bosco Martins (PSDB), disse ter interesse em concorrer, mas avalia que ainda é muito precoce afirmar, com certeza, se será pré-candidato. “A gente nunca disse que dessa água a gente não bebe. Mas, como eu disse, acho que ainda está longe esse processo”, declarou. Caso ele decida concorrer, deverá entrar em outro partido, já que o candidato natural do PSDB é o atual prefeito Josmail. Segundo Bosco, esse momento é de conversa com todos os grupos políticos.

Conhecido da população na cidade, Bosco Martins concorreu uma única vez para um cargo político, quando obteve quase 500 votos em Bonito, para deputado estadual. Apesar de não ter sido eleito, o número expressivo, para quem nunca tinha concorrido, trouxe um sentimento de gratidão ao jornalista, pela confiança que teve, depositada nas urnas.

“A gente estava no PSD e fizemos composição de chapa. Antônio João foi candidato a senador e eu entrei como candidato a deputado, na chapa com ele e eu tive quase 500 votos, lá em Bonito. Estou lá há 30 anos, há três décadas. Nós temos um hotel fazenda que é pioneiro da região, então eu sou empresário, também. Eu vejo que, toda vez que eles pesquisam, toda vez que é ano eleitoral, aparece meu nome. Ou seja, parece que a população tem uma lembrança, tem uma carência de lideranças diferentes. Então, está sempre aparecendo, e eu só tenho a agradecer, por isso”, disse Bosco.

Até abril do ano que vem, o cenário deve mudar, segundo os cientistas políticos. Nesse momento, são colocados muitos nomes para ver a rejeição e a aceitação, mas só lá na frente é que saberemos quais deles devem ou não se firmar como pré-candidatos viáveis à disputa. O prefeito atual deve ter vantagem na corrida política, em 2024, por conta do fortalecimento do municipalismo implementado pelo PSDB, que investiu pesado em obras, nos municípios. Mas, isso não garante que a disputa será tranquila, já que a população bonitense espera muito mais do seu gestor.

Segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), Bonito tem 18.323 eleitores, sendo 8.854 do sexo masculino e 9.469, do sexo feminino. Quanto à escolaridade: 705 eleitores são analfabetos, 1.041 eleitores leem e escrevem, 5.914 têm o fundamental incompleto, 1.164 têm o fundamental completo, 2.835 têm o médio incompleto, 3.730 têm o médio completo, 945 eleitores têm o superior incompleto e 1.989 têm o superior completo.

Bonito é o principal município que integra o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. A população, conforme censo do IBGE, é de 23. 659 habitantes, com PIB per capita de R$ 43,9 mil.

