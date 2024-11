Colisão frontal deixa caminhonete e carro destruídos na BR-376

Colisão entre caminhonete e carro deixou uma pessoa ferida, no início da manhã deste sábado (2), na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis. A frente de ambos veículos ficou completamente destruídas.

Conforme informações, não foi relatado pelos motoristas quem causou o acidente. Após a colisão, a motorista do VW Fox, de 24 anos, precisou ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal de Ivinhema.

Já o condutor da Toyota Hillux, de 34 anos, não sofreu ferimentos. Como os automóveis ficaram às margens da rodovia, o trânsito na região não foi alterado. Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanha a ocorrência e aguarda a chegada dos guinchos.

