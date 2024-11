Apostas de MS acertam cinco dezenas e levam mais de R$ 130 mil na Mega

Duas pessoas de Campo Grande foram contempladas ao acertarem cinco, das seis dezenas da Mega-Sena sorteada na noite de ontem (11). Os sortudos levaram o prêmio em dinheiro no valor de R$ 136.008,41 que dividido entre os dois, cada um levou R$ 68.004.

Os bilhetes premiados foram jogados em casas lotéricas, com um deles jogando na modalidade ‘bolão’ com duas cotas.

O concurso 2.792 não teve um ganhador que acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou para R$ 127 milhões, que serão sorteados na próxima terça (05).

Outras 142 apostas feitas no Estado acertaram a quadra e ficaram com prêmios que variam entre R$ 1.079,00 a R$ 16,1 mil.

As dezenas sorteadas na noite de ontem foram:16-22-33-34-49-59.

