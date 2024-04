Colisão entre motocicletas deixa motoentregador ferido no Centro de Campo Grande

No início da tarde deste sábado (20), um acidente envolvendo duas motocicletas no cruzamento das ruas Joaquim Murtinho com a Pedro Celestino, na região central de Campo Grande, deixou um dos motociclistas ferido. Conforme informações preliminares, o choque entre uma Yamaha Fazer, pilotada por um motoentregador de 25 anos, e uma Honda Biz, conduzida por um homem de 33 anos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), resultou em ferimentos para um dos envolvidos.

O motoentregador, da Yamaha Fazer, foi o mais afetado pelo acidente. Após a colisão, ele ficou com suspeita de fratura na região do quadril e do punho direito. O pronto atendimento veio rapidamente com o socorro realizado pelo Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, foi encaminhado para uma unidade de saúde para receber os cuidados necessários.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, porém, é importante ressaltar que o cruzamento onde ocorreu a colisão é devidamente sinalizado com semáforo. Mesmo assim, os detalhes sobre quem avançou o sinal não foram informados pelas autoridades que atenderam a ocorrência.

Do outro lado, o condutor da Honda Biz, também envolvido no acidente, escapou ileso e sem necessidade de atendimento médico. No entanto, foi constatado que ele não possui CNH, o que levanta questões sobre a segurança nas vias públicas. Ao ser questionado pela equipe de reportagem sobre os eventos que levaram à colisão, o motociclista de 33 anos optou por não comentar sobre o ocorrido. O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) foi acionado para registrar e investigar a ocorrência.

Apesar do impacto da colisão e da atenção gerada no local, o trânsito conseguiu fluir normalmente no trecho afetado, minimizando maiores transtornos para os demais condutores. As autoridades seguem investigando as circunstâncias da colisão para determinar eventuais responsabilidades.

