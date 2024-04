Claudinho Serra é solto, mas continuará sendo monitorado por tornozeleira

O vereador por Campo Grande Claudinho Serra foi solto na noite desta sexta-feira (26), depois de passar mais de 20 dias preso. Ele continuará sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Serra foi preso no dia 3 de abril durante a terceira fase da “Operação Tromper”, deflagrada pelo Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) juntamente com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), na cidade de Sidrolândia.

Claudinho é genro da prefeita do município Vanda Camilo (PP) e antes de assumir o cargo na Câmara Municipal de Campo Grande era secretário de Fazenda de Sidrolândia.

Conforme o MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul), informou que desdobramento das investigações, conduzidas pelo GECOC, ratificou a efetiva existência de uma organização criminosa voltada a fraudes em licitações e contratos administrativos com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, bem como o pagamento de propina a agentes públicos municipais.

Também foi identificada nova ramificação da organização criminosa, atuante no ramo de engenharia e pavimentação asfáltica. Os contratos já identificados e objetos da investigação alcançam o montante aproximado de R$ 15 milhões.

Sobre a Operação Tromper

A Operação Tromper teve início com investigações de corrupção na prefeitura de Sidrolândia, onde segundo o Gecoc, um acordo entre empresas participantes de licitações, que assinaram contratos de valores altos com a prefeitura do município.

As investigações apontam ainda a existência de uma organização criminosa voltada a fraudes em licitações e desvio de dinheiro público, como o pagamento de propina a agentes públicos, em troca do compartilhamento de informações privilegiadas da administração pública, por exemplo.

“Tromper”, verbo que dá nome à operação, traduz-se da língua francesa como ‘enganar’.

