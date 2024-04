Aulões do Movimenta Campo Grande passarão por circuito em bairros da Capital

O Programa Movimenta Campo Grande com seu Aulão da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) passará pelas regiões da Capital em um circuito por diversos bairros.

Acontecerão aulões de Ritmos, Zumba, Fitdance, Futebol, Funcional, Jogos de areia e Capoeira. A ideia dessa ação é estimular a chamar a atenção das pessoas para as práticas esportivas e de lazer.

Tradicionalmente, o evento era realizado na Praça do Belmar Fidalgo, região central da cidade, agora, a intenção é fazer com que o projeto chegue aos bairros.

O Movimenta tem o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades, a partir de experiências que incentivem um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.

As aulas são ministradas em 100 locais de atendimentos (07 regiões urbanas e 02 distritos) e contam com 12.200 mil pessoas inscritas, mais 377.761 mil atendimentos por mês, cerca de 43 oficinas de esporte e lazer e mais de 150 agentes sociais realizando atendimento para a população.

Confira os bairros onde vai acontecer:

18 de abril – Praça Esportiva Elias Gadia;

23 de maio – Região do Imbirussu;

20 de junho – Centro Olímpico Vila Nasser;

27 de junho – Bethaville e região;

18 de julho – Ginásio Guanandizão;

25 de julho – Parque do Sóter;

15 de agosto – Praça Esportiva Belmar Fidalgo;

19 de setembro – Parque Tarsila do Amaral;

21 de novembro – Parque Ayrton Senna;

21 de novembro – Parque Jacques da Luz;

28 de novembro – Praça do Belmar Fidalgo.

