Chuva e temperaturas amenas marcam a terça-feira em MS

A terça-feira (26) amanheceu com temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, o céu parcialmente coberto, com mínima de 23ºC e a previsão é de chuva leves, e a máxima prevista é de 27ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na região sul do estado, as máximas estão previstas para atingir 28ºC em Ponta Porã e 31ºC em Dourados. Já na região pantaneira, o calor se intensifica, com máximas previstas de 33ºC em Porto Murtinho, 32ºC em Aquidauana, 30ºC em Corumbá e 28ºC em Coxim.

Para outras localidades, a previsão também aponta para diferentes condições climáticas. As máximas previstas são, Costa Rica com 24ºC, Paranaíba 26ºC, Bandeirantes 27ºC, Três Lagoas e Água Clara 28ºC, Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul 29ºC, Ivinhema 30ºC, e Naviraí, Maracaju e Bonito 31ºC.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), de hoje até quinta-feira (28), há chances de pancadas de chuva em várias regiões do estado, podendo variar de intensidade fraca a moderada, com riscos de chuvas intensas e tempestades especialmente nas regiões centro-norte, leste, pantaneira e bolsão.

Essas instabilidades são atribuídas aos ventos úmidos provenientes do anticiclone no oceano Atlântico, aliados à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Para as regiões norte e nordeste do estado, há possibilidade de chuvas significativas, com previsão de precipitação acima dos 40 milímetros em um período de 24 horas.

Por outro lado, nas regiões sul, sudoeste e sudeste, a previsão indica um tempo mais estável, com predominância de sol e variação de nebulosidade, diminuindo assim a probabilidade de ocorrência de chuvas.

Com informações do Inmet e Cemtec.

