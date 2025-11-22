Chuva derruba temperaturas em Corumbá, mas calor volta a predominar no fim de semana em MS

A chuva contínua que atingiu Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande, derrubou a temperatura na manhã deste sábado (22). A máxima, prevista inicialmente em 30ºC, caiu para 22ºC após o acumulado de 37,4 milímetros registrado entre 18h30 de sexta-feira e 6h30 de hoje. Mesmo com a trégua no calor, a região pantaneira deve voltar a registrar altas temperaturas neste fim de semana, segundo o Cemtec (Centro Estadual de Monitoramento do Tempo).

A previsão indica que as máximas na região podem chegar entre 36ºC e 38ºC no sábado e domingo. Antes disso, porém, ainda há chance de chuva entre hoje e amanhã, o que mantém as mínimas mais amenas, entre 21ºC e 23°C. A umidade relativa do ar permanece elevada, oscilando entre 90% e 95% até segunda-feira (24). Apesar da instabilidade, não há alertas vigentes do Inmet para a região pantaneira neste fim de semana.

Frente fria deve mudar o tempo a partir de domingo

A partir deste domingo (23), o tempo começa a mudar em todo Mato Grosso do Sul. O sol ainda aparece, mas o avanço da nebulosidade indica a chegada de chuvas mais generalizadas na segunda-feira (24). Há risco de tempestades isoladas com raios e ventos fortes.

Segundo o Cemtec, as mudanças são resultado da aproximação de uma frente fria pelo oceano, combinada com a atuação de um cavado em diferentes níveis da atmosfera — cenário clássico para gerar instabilidade mais ampla no Estado.

MS lidera rankings nacionais de calor e ar seco

Mato Grosso do Sul volta a figurar no topo dos rankings nacionais de calor e baixa umidade do ar, segundo o Inmet.

Nas últimas 24 horas, sete das dez cidades mais secas do Brasil são sul-mato-grossenses, e três das dez mais quentes do País também estão no Estado.

Corumbá, que ontem estava em alerta para tempestade, registrou a maior temperatura do Brasil: 39°C. Já Água Clara, com 14% de umidade relativa, lidera o ranking de secura nacional.

Outros destaques de calor incluem:

– Água Clara (38,9°C) – 3ª mais quente do Brasil

– Nhumirim (37,9°C) – 5ª

– Três Lagoas (37,6°C) – 8ª

– Coxim (37,3°C) – 10ª

Campo Grande ficou na 12ª posição entre as cidades mais secas, com 20% de umidade. No ranking das mais quentes, aparece apenas em 76º lugar, com máxima de 34,6°C.

O sábado será típico de pré-frente fria: sol, calor intenso e pancadas de chuva isoladas à tarde.

Temperatura máxima no Estado: 39°C

Campo Grande: máxima de 35ºC e chance de chuva isolada à tarde

Corumbá: máxima de 39°C, com possibilidade de chuva à tarde e à noite

Ranking do calor em MS (últimas 24h)

– Corumbá – 39,0 °C

– Água Clara – 38,9 °C

– Nhumirim – 37,9 °C

– Três Lagoas – 37,6 °C

– Coxim – 37,3 °C

– Paranaíba – 36,9 °C

– Aquidauana – 36,7 °C

– Maracaju – 36,6 °C

– Miranda – 36,6 °C

– Porto Murtinho – 36,2 °C

Ranking da secura em MS (últimas 24h)

– Água Clara – 14%

– Chapadão do Sul – 15%

– Três Lagoas – 15%

– Aquidauana – 16%

– Amambai – 19%

– Costa Rica – 19%

– Coxim – 19%

– Campo Grande – 20%

– Maracaju – 20%

– Miranda – 20%

– Paranaíba – 20%

