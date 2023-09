Chineses despertam interesse por Mato Grosso do Sul

No restaurante Cantina Romana, um jantar na noite desta quinta-feira (31), reuniu investidores chineses com Chen Weihua, diretor da agência de notícias chinesa Xinhua, uma das maiores canais de informações do mundo, que assinou um contrato de cooperação com o jornal O Estado nesta semana.

Durante o encontro, empresários e representantes de bancos da República da China revelaram para a reportagem o interesse deles em investirem no setor do agronegócio, principalmente envolvendo o milho e cana-de-açúcar.

Presidente do banco Grupo China BBCA, Cao Mengchen se declarou entusiasmado e apaixonado pelo estado sul-mato-grossense e também pela Capital. “Eu amo a agricultura de Mato Grosso do Sul, as pessoas, as grandes terras e a agricultura. Sinto que tem aqui está uma grande oportunidade para nós, no futuro, para o desenvolvimento de uma parcela da China e do Brasil.”

Huri Hiau, Representante Chefe do Banco Agricultural da China explica como o Estado do Pantanal despertou a atenção praticamento do outro lado do mundo. “MS é famoso pelos seu agronegócio. Viemos oferecer empréstimos aos fundadores do agrobusiness, mas não estamos limitados a este setor. Queremos oferecer empréstimos também para o setor industrial.”

Sobre o que esperar do futuro, o empresário citou o livro “Brasil: País do Futuro”, que fala sobre o que o maior país latino-americano representa em termos de economia, integração e correção social. “Acho que o autor viu o potencial de exploração neste país, assim como eu. Atualmente a China, como a segunda maior economia do mundo, mantém a intenção de auxiliar o Brasil a crescer, seja no agronegócio, na indústria ou também na tecnologia.”

Por fim, o representante disse sobre a importância da Rota Bioceânica para baratear custos de produtos a partir da redução do tempo de entrega. "Enquanto menos tempo na água, mas barato. Reduzindo mais de 15 dias a viagem", completou.

Com informações do repórter Rafael Belo

