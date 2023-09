Após dia de temporal, semana encerra com tempo estável

As chuvas de ontem (31) deixaram diversos estragos em municípios de Mato Grosso do Sul, como em Dourados e Três Lagoas, mas a previsão do tempo para esta sexta-feira (1º) é de sol e variação de nebulosidade no Estado.

Porém, ainda há chance de pancadas de chuvas devido ao fluxo de calor e umidade e deslocamento de cavados. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas para os municípios de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Campo Grande terá temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C. Para Dourados, a estimativa é de 20°C pela manhã e 35 °C à tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 19°C inicialmente e sobem até 33 °C. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 19°C e máxima de 32°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 21°C e 32°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 25°C e a máxima de 35°C. Aquidauana terá variação entre 24°C e 36°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 25°C e atinge 38°C. No norte, Coxim terá 23°C cedo e alcançará os 36°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 20°C pela manhã e 33°C de tarde.