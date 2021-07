Casal fica gravemente ferido em acidente na Zahran; vídeo

Por volta de 2h da madrugada desta quinta-feira (22), um casal foi socorrido em um acidente de trânsito na Avenida Eduardo Elias Zahran, depois que o carro em que estavam bater em um poste próximo ao posto de combustíveis do bairro Vila Antonio Vendas, em Campo Grande.

Segundo informações, a motorista que dirigia um Fiat Uno perdeu a direção na curva da avenida e bateu em um poste de iluminação. Ela estava acompanhada de um homem.

As vítimas ficaram presas nas ferragens, mas foram resgatadas pelo Corpo de bombeiros e encaminhados para a Santa Casa. Com o impacto da batida, o carro ficou destruído e várias partes do veículo ficaram espalhadas pelo canteiro e avenida.

Também foi necessário o uso de desencarcerador para a retirada do casal, sendo que o homem teve fratura nas duas pernas e a mulher foi socorrida em estado grave.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)