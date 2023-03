Biblioteca municipal terá programação especial de 83 anos

Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos completa 83 anos e terá programação especial de aniversário

A Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos comemora 83 anos neste mês de março. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), preparou uma programação especial que começou na última quarta-feira (1º). Além dos projetos de incentivo à leitura que o espaço oferece o ano inteiro, durante todo o mês de março estão sendo realizadas diversas atividades alusivas ao aniversário, como exposições, lançamento de livros, oficinas, curso online e city tour cultural.

Fundada em 28 de novembro de 1932, pelo médico e beletrista Perí Alves Campos, em 5 de março de 1940, a biblioteca foi doada à prefeitura de Campo Grande, intitulando-se Biblioteca Municipal, por meio do decreto de lei n. 29. Em 1980, o local, que ficava na praça Ary Coelho, não comportava, no seu espaço físico, o número de visitantes. Foi em 1987 que o local foi transferido provisoriamente para um prédio em frente à antiga estação rodoviária. A atual sede, localizada no Horto Florestal, inaugurada em 19 de maio de 1995, recebeu o nome de Anna Luiza Prado Bastos, em homenagem a professora Galega. A professora, de origem cuiabana, contribuiu muito para a educação, em Campo Grande.

Segundo Paulo Zaccarias, assessor de comunicação da biblioteca municipal, o espaço já recebeu vários escritores sul-mato-grossenses, entre eles Mara Calvis, Mazé Torquato, Gabriela, Gorete, Guto Naveira, Raquel Naveira, Lenilde Ramos. “Alguns até lançaram seus livros aqui”, destaca. A atual geração adquiriu o hábito de ler livros pelo próprio smartphone, devido ao avanço da tecnologia. Não é comum ver uma biblioteca cheia de leitores como antigamente, mas, ainda assim, a biblioteca municipal Anna Luiza Prado Bastos recebe em torno de 40 visitantes e empresta cerca de 30 livros diariamente.

Ao relembrar a época em que a biblioteca municipal ficava na praça Ary Coelho, a escritora sul-mato-grossense Raquel Naveira disse que adorava emprestar diversos livros de romances históricos, poesia e fascículos de mitologia grega para ler. “Essa biblioteca me marcou. Era como penetrar em um portal para um mundo rico de saberes”, destacou Raquel, relembrando os livros com envelopes na contracapa e aviso sobre a data de devolução. A escritora esteve presente em diversas palestras e lançamentos de obras literárias de autores amigos na biblioteca.

O atendimento é gratuito. Podem ser emprestados três livros por pessoa e a devolução deve ser feita em 15 dias, podendo ser renovado para mais 15. Para emprestar livros é necessário uma carteirinha que, para o cadastro ser realizado, precisa-se de documento RG e um comprovante de residência atualizado. Se a entrega do livro atrasar, não paga multa, mas o leitor não poderá emprestar outro durante o tempo em que atrasou.

Projetos

Desde sua criação, a biblioteca municipal evoluiu bastante ao longo dos anos, com diversos projetos para incentivar a leitura. “Cabe à biblioteca alicerçar o espaço de mediação da leitura entre seus usuários e mediadores em um posicionamento reflexivo e crítico, diante dos desafios impostos pela sociedade”, resume Paulo.

Os projetos de leitura oferecidos pela biblioteca são: “Biblioteca em Movimento”; “Férias na Biblioteca”; “Arte na Biblioteca: Exposições de Obras de Artes”; “Viva Criança: Comemoração do Dia das Crianças”; “Parada Literária: Compartilhe Livros… Leve, Leia, Traga e Doe”; “Exposição de Moedas Antigas do Brasil e do Mundo”; “Biblioteca Acessível”: ambiente inclusivo transformam gerações pela leitura, arte e cultura; Telecentro; 7 Salas de leituras nas periferias da Capital.

Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, a biblioteca está com um acervo de escritoras mulheres, em sua maioria, autoras sul-mato-grossenses, como Mara Calvis, Mazé Torquato, entre outras.

Quem foi Anna Luiza Prado Bastos

Conhecida como professora Galega, Anna Luiza Prado Bastos ocupou a cadeira 27 da AML (Academia Mato-Grossense de Letras) em 1932, permanecendo lá por seis anos. No ano de 1923, a professora mudou-se para Campo Grande, onde, em 1935, fundou o colégio Barão de Melgaço, contribuindo para o desenvolvimento da educação, sendo a única proprietária da escola, até final da década de 1960. Galega fez história entre seus alunos pelo empenho e carinho dispensados ao longo dos anos.

Programação especial em comemoração aos 83 anos da Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos

1/3 a 31/3

Exposição de Obras das Escritoras Mulheres Brasileiras Local: Biblioteca Pública Municipal

– Joanny Butrago – 8 de março, 9h, Livro: “Consciência Emocional Feminina”

– Gabriela Schell Marques – 17 de março, 9h, Livro: “Ative a Força que Está Dentro de Você”

– Marina Duarte – 24 de março, 9h, Livro: “Quebra Torto (HQ)”

6 a 10/3

Exposição de Quadros Sensoriais com a prof.ª especialista Sônia Aparecida Linz de Queiroz

Local: Casa da Mulher Brasileira

Horário: 9h

8/3 e 22/3

Oficina de Recurso para Contação de Histórias com a prof.ª Marley Ortega Rosa

Local: Sala de leitura do Cras Jardim Noroeste

Horário: 8h às 11h

15/3

Oficina Sensorial para a Associação de Amigos do Autista – AMA

Local: Biblioteca Pública Municipal

Horário: Pela manhã, às 8h e à tarde, às 13h30

17/3

Curso online “Noções Básicas de Conservação Preventiva para Acervos Bibliográficos”

Local: Plataforma Sympla

Horário: 15h

20/3

City Tour Cultural com alunos de escolas municipais

Visita guiada à Biblioteca da UEMS

25/3

Festival de Xadrez sob a coordenação do prof. Francisco Gonçalves

Local: Biblioteca Pública Municipal

Horário: 8h às 11h

31/3

Encerramento: Apresentação do Quinteto da Banda Municipal da Sectur e do Coral dos Idosos da Fundação Manoel de Barros

Local: Biblioteca Pública Municipal

Horário: 9h

Serviço:

Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos, localizada no Horto Florestal. Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 8h às 16h e sábado da 8h às 12h.

Telefone: (67) 4042-1313 (Ramal 4333).

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.