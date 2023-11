Capital lidera ranking de cidades de MS com maior número de ataques por escorpiões

Com a chegada do clima quente e úmido, característico desta época do ano, os ataques de animais peçonhentos como escorpiões, aranhas e cobras têm aumentado consideravelmente em Mato Grosso do Sul. Segundo dados do Ciatox (Centro de Informações e Assistência Toxicológica), em parceria com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), o estado registrou 3.623 ataques de escorpiões somente entre janeiro e outubro, sendo 311 apenas no último mês.

A capital, Campo Grande, lidera o ranking das cidades com o maior número de notificações de acidentes, totalizando 901 casos. Em seguida, Três Lagoas aparece com 554 casos, e Paranaíba ocupa a terceira posição com 189 notificações.

Um setor crucial para lidar com essa situação é o Civitox Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (Civitox), uma parte integrada da SES composta por médicos, médicos veterinários, biólogos e enfermeiros. O Civitox não apenas oferece capacitação para profissionais, mas também fornece orientação, informação, consultoria e diagnóstico, contribuindo para o tratamento de casos relacionados às intoxicações em humanos e animais.

Karyston Adriel Machado da Costa, coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica do Ciatox, destaca a importância da prevenção nesse período do ano: “Neste período de alta temperatura e reprodução das espécies, ocorre com maior frequência em nosso Estado. Para tanto, é importante tomar algumas medidas de prevenção, como manter os terrenos sempre limpos, manter ralos de banheiro, pia de cozinha e lavanderias bem fechados, sempre manter limpas as caixas de gordura, evitando assim a presença de insetos, que servem de alimentos para algumas espécies de animais peçonhentos, principalmente os escorpiões.”

Com as férias escolares se aproximando, os pais são alertados a ficarem mais atentos aos locais onde as crianças brincam. O coordenador recomenda: “Com a chegada do período de férias, é importante uma atenção redobrada dos pais, para que observem nos locais de brincadeiras e diversão das crianças, se estão livres de escorpiões. Observe os cantos, as frestas, buracos, folhas secas caídas no solo para que evitemos, assim, maiores acidentes.”

O Civitox também oferece uma série de recomendações para prevenir ataques de escorpiões:

Evitar colocar as mãos em tocas, buracos na terra, ocos de árvores, cupinzeiros e espaços situados em montes de lenha ou pedras. Se necessário, utilize um pedaço de madeira, enxada, etc.

Inspecionar roupas, calçados, toalhas de banho, roupas de cama, panos de chão e tapetes antes de usá-los;

Afastar camas e berços das paredes e evitar pendurar roupas fora dos armários;

Nivelar as frestas das calçadas, pisos, paredes e portas;

Colocar uma barreira de proteção na parte inferior das portas;

Manter os domicílios e depósitos livres de insetos e roedores;

Manter as lixeiras sempre tampadas e com sacos plásticos.

O que fazer

Em caso de picada de escorpião ou qualquer outro animal peçonhento, é crucial higienizar o local com água e sabão e procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível para receber o atendimento adequado. Os sintomas podem variar de dor local e dormência a salivação, vômito, fraqueza, convulsões, batimentos do coração lentos, dificuldade respiratória e choque.

Para casos de encontrarem esses animais em suas residências, a recomendação é fazer o recolhimento em um recipiente fechado e procurar atendimento pelo Civitox nos números 0800 722 6001, (67) 3386-8655 ou 150. A prevenção e a ação rápida são fundamentais para lidar com a crescente incidência desses incidentes na região.