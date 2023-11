Hamas liberta 17 reféns no 3º dia de trégua; Israel deve soltar 39 presos palestinos

O grupo extremista Hamas libertou novos 17 reféns no 3º dia de trégua no conflito com Israel. De acordo com agências de notícias internacionais, eles foram entregues à Cruz Vermelha – que tem feito a intermediação do conflito – neste domingo (26). Em contrapartida, Israel deve soltar 39 presos palestinos.

Com a confirmação da nova lista, sobe para 54 a quantidade de reféns que estavam na palestina e foram libertos. O grupo deste domingo é composto por 13 israelenses e quatro estrangeiros, sendo três tailandeses e um russo – o último teve a soltura avaliada como um aceno ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele também possui cidadania israelense, e é contabilizado como do país em anúncio de Israel.

“Com base nas informações recebidas da Cruz Vermelha, 14 reféns israelenses e três reféns estrangeiros foram transferidos para a Cruz Vermelha”, compartilhou o perfil da Forças de Defesa de Israel.

Apesar dos avanços do cessar-fogo, Israel se posicionou contra uma possível pausa da guerra além dos quatro dias estabelecidos. Mais cedo, o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, visitou a Faixa de Gaza e disse que nada o impedirá de chegar “até o fim”.

“Temos três objetivos nesta guerra: eliminar o Hamas, trazer de volta todos os nossos sequestrados e garantir que Gaza não se torne novamente uma ameaça para Israel”, declarou.

Com informações do SBT News.

