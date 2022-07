Jovem pega carro de amigo e bate contra poste na região norte da Capital

Um jovem que não teve a identidade revelada, bateu o veículo em que conduzia contra um poste, na madrugada de hoje (21), na Avenida Tamandaré, região norte de Campo Grande. Com o impacto da batida, o carro foi parar 25 metros à frente. Equipes da Polícia de Trânsito foram acionadas no local.

Conforme informações apuradas, o acidente aconteceu por volta das 3h30 de hoje, quando o jovem que trabalha junto com o proprietário do veículo em uma conveniência na região da Vila Progresso, pegou o carro emprestado do amigo.

Ainda de acordo com depoimentos, o jovem descia a avenida, quando colidiu de frente contra um poste de energia elétrica. Com o impacto da batida, pedaços da frente do Fiat/ Stilo ficaram por toda parte da rua. A frente do automóvel ficou destruída.

Populares que passavam pela região, sinalizaram o local da batida com galhos para que não ocorra nenhum outro acidente no local.

Equipes de trânsito e polícia foram acionadas na ocorrência.



